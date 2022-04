Een jaar na opening van De Kouter volgt nu ook de officiële inhuldiging

Voor deze eerst woonzorgzone in Oud-Heverlee keken de gemeente en het OCMW naar Korian als partner. “Korian gaat uit van de eigenheid van haar bewoners en legt sterk de nadruk op hun autonomie. We houden bovendien graag rekening met hun gewoontes en verlangens. We zijn dan ook vereerd dat wij deze mooie campus kunnen uitbaten samen met de gemeente. Op die manier garanderen we kwaliteitsvolle zorg dicht bij huis voor de inwoners,” aldus Dominiek Beelen, CEO van Korian Benelux.

De eerste verjaardag van het WZC valt nu ook gek genoeg samen met de officiële opening. “Na één jaar WZZ De Kouter kunnen we concluderen dat de opstart een succes is,” zegt burgemeester Bart Clerckx (CD&V). “De Kouter werd een dorp in het dorp, een bruisende plek waar men zich thuis voelt. Om dat te weten te komen, moet je alleen maar luisteren naar de reacties van de bewoners en de bezoekers. Voor hen deden en doen we het. Als zij tevreden zijn, zijn wij tevreden. We kijken dan ook hoopvol de toekomst tegemoet”. Voor de officiële inhuldiging mag De Kouter niet alleen rekenen op de aanwezigheid van de burgemeester, ook minister van welzijn en volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) tekent present. De inhuldiging op vrijdag kent een dag later een gevolg in de vorm van een heus buurtfeest.