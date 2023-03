Dronken bestuurster (46) rijdt zich vast op treinsporen

“Patiënt kan altijd vragen om naar Nederlands­ta­lig ziekenhuis gebracht te worden”: minister vraagt gemeenten inwoners hierover te informeren

Nadat er in het verleden in de Druivenstreek meermaals commotie was omdat inwoners met een ziekenwagen naar een Brussels ziekenhuis gebracht werden waar ze enkel in het Frans geholpen werden, maakt minister Vandenbroucke nu duidelijk dat ze wel degelijk kunnen vragen om naar een Nederlands ziekenhuis vervoerd te worden. Hij roept gemeenten op om hun inwoners hierover te informeren.