Deze verstrooide bestuurder mag van geluk spreken: trein ramt zijn auto zonder al te veel erg

Aarschot/Herentals Jolien (22) kreeg tweede stamcel­trans­plan­ta­tie in strijd tegen zeldzame bloedafwij­king: “Voor de ingreep voelde ik altijd dat er ‘iets’ was. Nu is er niets”

In februari 2021 onderging Jolien Rayen (22) uit Aarschot, die aan een zeldzame bloedafwijking lijdt, voor de tweede keer een stamceltransplantatie. Een jaar later dan voorzien, door de coronacrisis. En deze keer met haar papa als donor, nadat Joliens lichaam de donorcellen bij een eerste ingreep nog afstootte. “Als je ziet van waar we komen, is er nu een hele wereld voor ons opengegaan. Met ups en downs.”

21 december