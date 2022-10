Deel jouw warmste herinnering aan iemand die er niet meer is

Bierbeek Dorpsbrou­we­rij Bierbeek wordt coöperatie­ve vennoot­schap en start eerste kapitaals­ron­de: “Onze missie blijft mensen bij elkaar brengen”

Dankzij de opstart van de Dorpsbrouwerij Bierbeek en de lancering van hun tripel in 2021 vloeit het bier weer rijkelijk in Bierbeek. En of het passieproject in de smaak valt: na het overweldigende succes schakelen de bezielers nu een versnelling hoger met een eerste kapitaalronde en de lancering van de Bierbeek Bruin. “Het is niet louter onze intentie om een commercieel bedrijf uit te bouwen. Mensen bij elkaar brengen met en rond bier. Dat is en blijft het belangrijkste”, vertelt Jakob Delmeiren.

