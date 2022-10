De Roosenberg aan Zoete Waters wordt WK-fandorp: “Plaats voor 550 bezoekers en gratis inkom”

De voetbalgekte barst officieel weer uit zijn op zondag 20 november. Dan begint namelijk het wereldkampioenschap voetbal in Qatar, maar het wordt toch een uitzonderlijke editie. Naast de luide kritiek op het gastland vindt het WK deze keer in de donkere en koude wintermaanden plaats in plaats van in de zomer. Sander Vanbrussel, zaakvoerder van café de Sortie in Oud-Heverlee, wil er toch het allerbeste van maken en organiseert daarom een groot fandorp voor de voetbalmatchen van de Rode Duivels. “We gaan er samen één groot feest van maken in De Roosenberg in Oud-Heverlee”, vertelt Sander. “De bedoeling is om zoveel mogelijk volk samen te brengen om onze Rode Duivels naar de overwinning te roepen.”