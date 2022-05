Bouw nieuw skatepark aan Zoete Waters gaat van start

“Een trend die we in het afgelopen jaren niet over het hoofd konden zien, was dat de heel wat jongeren het skateboard opnieuw hebben ontdekt”, stelt burgemeester Bart Clerckx. “Ook in het Masterplan Zoet Water is er ruimte voorzien voor een grotere skatezone. De aanleg van het skatepark is een eerste stap naar meer buitenspeelruimte voor jongeren aan het Zoet Water.”

Samen met de skaters

De huidige skate-infrastructuur in het Zoetwaterpark, of wat de skaters ‘ ’t Zoete’ noemen, voldoet niet meer en is dringend aan vernieuwing toe. Omdat er in het gemeentehuis niet zo veel skaters werken, ging het gemeentebestuur en de jeugdconsulent in gesprek met de skatejongeren van de gemeente.

“Er was deze vorig jaar een afspraak op de plek waar het nieuwe skatepark staat ingetekend én ze gingen samen verschillende skateparken in de ruime omgeving bezoeken, om te kijken en te leren”, besluit Clerckx. “Na heel wat plannen, evaluaties, overlegmomenten met skaters en bouwers, kunnen we nu aan de slag met de aanleg van een nieuw skatepark. Als alles goed gaat, kan het nieuwe skatepark al deze zomer worden getest!”