Blanne Feest is weer terug op 13 en 14 mei

De festiviteiten openen al op vrijdagnamiddag om 15 uur. Dan is er een after-work event en staan er foodtrucks. De kinderen kunnen terecht op de springkastelen en er komen ook dj’s langs. Toch is het vooral uitkijken naar zaterdag. Vanaf 14 uur is er heel wat te beleven voor jong en oud. Men voorziet een uitgebreid aanbod aan kinderanimatie, er staan heel wat optredens gepland en ook wie honger heeft, komt niets te kort.

Op zaterdag is er tussen 14 en 18 uur een kunsttentoonstelling, Ferm Meerdaal houdt vanaf 16 uur een ‘appelbabbel’ en er staat ook circus en theater op de planning. In de kerk zorgt de Heemkundige Kring om 16 uur voor een voorstelling in het dialect en om 17.30 uur kan je er gaan luisteren naar het koor Meerdaal Vocaal. ’s Avonds nemen de muzikanten het over, met om 19.30 uur een optreden van The Hattricks. DJ Arne sluit het evenement op gepaste wijze af en begint eraan om 22.45 uur.