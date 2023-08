Operazan­gers blazen De Sortie nieuw leven in als bruisende ontmoe­tings­plek voor jong en oud: “Zelfs telewerken kan nu in het café”

Café De Sortie in Oud-Heverlee wordt nieuw leven ingeblazen door Gilles Van Der Linden (38) en zijn vrouw Iris Luypaers (41). Het operakoppel wil van het café een levendige plek maken voor jong en oud, waar ze hun passie voor goede doelen kunnen voortzetten, inclusief binnen- én buitenspeeltuin. “We hebben al enorm veel werk gehad en we hebben nog veel te doen, maar hard werken zijn we met drie kinderen thuis wel gewoon”, lacht Gilles.