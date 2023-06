Banhagestraat al minstens een week dicht voor alle verkeer

Brand legt woning volledig in de as, bewoonster ongedeerd: “Dankbaar dat buren mijn hond gingen zoeken”

In de Dorpsstraat in Leefdaal is vrijdagavond een woning volledig in de vlammen opgegaan. De brand brak uit rond 19 uur. De alleenstaande bewoonster kon zich in veiligheid brengen. Ook haar trouwe viervoeter kon worden gered. De brandweer rukte massaal uit, maar kon helaas de woning van de dame niet meer redden. De gemeente stelde een noodwoning ter beschikking. De oorzaak van de brand is nog niet gekend.