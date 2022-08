Animal Rescue bevrijdt ree uit weidedraad in Oud-Heverlee

Afgelopen weekend kwam Animal Rescue Service VZW ter plaatse in Oud-Heverlee. Daar zat een ree vast in een weidedraad. “Met de gestrekte achterpoot kon ze gelukkig wel nog staan en waren de kansen op breuken al kleiner”, klinkt het. “En gelukkig bleek dit ook te kloppen. Na het bevrijden namen we even contact op met het Natuurhulpcentrum voor advies, maar er was enkel een wonde aan de enkel van de ree. Deze mochten we even ontsmetten en met een ‘zilver spray’ een extra bescherm folie erop. Daarna werd de ree weer vrij gelaten. De poot was wat stijf, maar na enkele passen was ze weer weg richting de vrijheid.”