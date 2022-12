Ade vervolledigt viergeslacht

Leuven Dronken fietser (19) gewond afgevoerd na val

Een 19-jarige fietser uit Brugge werd maandagnacht omstreeks 1 uur met een ziekenwagen overgebracht naar het Heilig Hartziekenhuis, nadat hij in de Naamsestraat met zijn fiets tegen de grond was gegaan. Uit getuigenverklaringen bleek dat de fietser zwalpend over straat reed, het trottoir opreed en daar ten val kwam. De man hield aan de val een bloedende wonde in het aangezicht over. Hij legde hij een positieve ademtest af.

7 december