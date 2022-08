AB InBev en Natuurpunt slaan de handen in elkaar voor waterherstelproject in de Doode Bemde: “Meer dan 400 miljoen liter water voor het natuurreservaat en de Dijle”

Oud-HeverleeGeen water, geen bier: net zoals voor de rest van België is de klimaatuitdaging op vlak van water voor AB InBev reëel. De brouwer zet al jaren in op duurzaam watergebruik en gaat nu een stap verder met een waterherstelproject, in samenwerking met Natuurpunt, in het natuurgebied de Doode Bemde in Oud-Heverlee. “Op termijn zal dit leiden tot meer dan 400.000.000 liter wateraanvulling voor het natuurreservaat”

Het gaat om een vierjarig partnerschap met als doel om het hydrologisch regime van het natuurreservaat en de Dijle te herstellen en te verbeteren door aanpassingen van de leigrachten en de drainagesystemen. Op termijn zal dit leiden tot meer dan 400.000.000 liter wateraanvulling voor het natuurreservaat.

“Nadat de laatste decennia de droogteperiodes en de intense regenval heviger werden door de effecten van klimaatverandering werd besloten om de Doode Bemde strategisch in te zetten als natuurlijk overstromingsgebied voor de Dijle”, vertelt Yleni De Neve, duurzaamheidsmanager Europa bij AB InBev. “Daarnaast veroorzaakt de toegenomen urbanisatie in het bekken van de Dijle een verhoging van de oppervlakkige afstroming van neerslagwater via afvoerpieken in de Dijlerivier.”

Waterherstelproject

Het samenwerkingsproject tussen AB InBev en Natuurpunt focust op de verbetering van het grondwaterregime: bij aanhoudende droogte functioneert het als buffer voor de schaarste van water. Bij excessieve neerslag vermindert dit project het risico op overstromingen in de regio. Het natuurreservaat van de Doode Bemde werkt hierbij als strategische spons voor de bredere omgeving.

Volledig scherm AB InBev en Natuurpunt slaan de handen in elkaar voor waterherstelproject in de Doode Bemde © Vertommen

“Als brouwer zien we de impact van de aanhoudende droogte in België”, vervolgt Yleni. “We willen een bijdrage leveren om deze uitdaging aan te pakken. De Doode Bemde is voor ons een evidente keuze vanwege de strategische ligging als waterbeheergebied voor de regio rond Leuven. Door aanpassingen in het hydrologisch regime van de leigrachten en de detaildrainagesystemen, zal veel meer grondwater in de vallei worden vastgehouden, waardoor het algemene grondwaterpeil verhoogt. Deze ingrepen hebben een positief effect op de waterretentie, ze vergroten het gemiddelde grondwaterniveau en verbeteren de kwaliteit van het grond -en oppervlaktewater binnen de Doode Bemde en de Dijle. Op termijn zal dit leiden tot meer dan 400.000.000 liter wateraanvulling voor het natuurreservaat en de Dijle. Het project is een investering van meer dan 400.000 euro van de brouwer over vier jaar.”

Doode Bemde

“De Doode Bemde is één van onze meest waardevolle waterrijke gebieden in Vlaams-Brabant”, aldus Filip Hebbrecht, Accountmanager Natuurpunt. “We willen dat water nog meer de kans geven om te infiltreren. Daarom is er een systeem uitgedacht waarbij grachten en greppels bij hevige regenval het overstromingswater langer in het natuurgebied vasthouden. Daar krijgt het de kans om geleidelijk in de bodem te sijpelen in plaats van versneld afgevoerd te worden naar de Dijle zoals nu het geval is. Dankzij de inspanning van AB InBev in combinatie met Blue Deal middelen van de Vlaamse Overheid kunnen we deze noodzakelijke werken de komende jaren uitvoeren.”

Quote AB InBev schenkt al enkele jaren gezuiverd brouwerij­wa­ter aan de groen­dienst van Leuven voor de bewatering van bloemen, planten en bomen tijdens de zomermaan­den. Dit water helpt de lokale brandweer ook in tijden van nood. Yleni De Neve, duurzaamheidsmanager Europa bij AB InBev

Zonder water, geen bier

Voor AB InBev is waterbeheer van nature een cruciaal thema. Water is niet enkel een belangrijk ingrediënt en essentiële grondstof voor bier, maar is daarnaast ook van fundamenteel belang binnen onze samenleving. Op het vlak van waterbeheer heeft de brouwer twee duidelijke doelstellingen: duurzaam waterverbruik in de brouwerij en waterherstelprojecten in risicovolle regio’s. Daarom schenkt AB InBev al enkele jaren gezuiverd brouwerijwater aan de groendienst van Leuven voor de bewatering van bloemen, planten en bomen tijdens de zomermaanden. Dit water helpt de lokale brandweer ook in tijden van nood. Daarenboven zet AB InBev in op waterhergebruik binnen haar brouwprocessen. 20% van het afvalwater van de AB InBev brouwerijen in Jupille en Leuven wordt gezuiverd tot drinkbaar water en hergebruikt in de technische processen via de waterzuiveringsinstallaties van de Watergroep in de brouwerijen.”

