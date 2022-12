165.000 keer bedankt! Deze verhalen uit Oud-Heverlee raakten jullie het meest in 2022: van een spectaculaire blikseminslag tot fietsen voor jonge Oekraïeners

Volledig scherm Blikseminslag in Oud-Heverlee © Kevin Van Camp

Herinner je je nog de nacht van 4 op 5 augustus? Misschien niet meteen, maar de kans is groot dat je toen werd opgeschrikt door een joekel van een blikseminslag. Het werd in één klap het best gelezen stuk van 2022 in Oud-Heverlee. Dat was dan toch te danken aan amateur-onweerjager Kevin Van Camp (31). Hij kon de schuldige omstreeks 2.40 uur ‘s nachts op beeld vastleggen.

Hartverwarmend Oud-Heverlee

In maart bereikte het Russisch-Oekraïense conflict ook ons land. Heel wat vluchtelingen moesten worden opgevangen en kinderen moesten hier naar school. Maar hoe geraak je daar als je alles hebt moeten achterlaten? Jeroen Vermeire (56) lanceerde een oproep om kinderfietsjes te doneren. “Na amper een halve dag hadden ze er elk eentje”, klonk het over de twee kinderen. Een van hen kreeg zelfs een fiets in de Oekraiënse kleuren.

Volledig scherm De kinderen pronkten met hun nieuwe fiets. © RV

Heel wat ongevallen

2022 leek wel het jaar van de ongevallen in Oud-Heverlee. Maar liefst vijf artikels met dat onderwerp halen de top 10 van meest gelezen stukken. In de zomervakantie wordt de E40 een tijdje afgesloten nadat een wagen op zijn zij belandt. Vier personen raakten gewond, één was er erg aan toe.

Verder waren er ook heel wat ongevallen met het openbaar vervoer. In mei rijdt een trein iemand aan op een overweg. Alle hulp kwam helaas te laat. Niet veel later rijdt een lijnbus zich dan weer vast aan een andere overweg. Daar vielen gelukkig geen slachtoffers, maar het levert wel een apart beeld op.

Volledig scherm Ongeval Oud-Heverlee. © Vertommen

In september ontsnapt Grez-Doiceau, de buurgemeente net over de taalgrens, aan een drama. Een trein rijdt er in op een wagen, die zich op dat moment op de overweg bevindt. Eén inzittende moet uit het wrak bevrijd worden en wordt zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. De overweg werkte nochtans perfect, klinkt het bij Infrabel.

Pater Piet

Ook pater Piet (100) liet dit jaar weer van zich horen. Hij hoopte in beroep te ontkomen aan een effectieve celstraf voor zedenfeiten. Vijf jaar geleden randde hij een jongen van 16 aan. Het Brusselse hof van beroep zwakte zijn straf echter niet af. De eeuweling hoeft echter toch niet echt naar de cel. De straf is door zijn leeftijd eerder symbolisch.

Volledig scherm Het Spaans Dak in Oud-Heverlee. © Culinaire Ambiance

Vaste afspraken

Oud-Heverlee was dit jaar ook goed vertegenwoordigd in onze vaste rubrieken van de huizenjacht en de restotip. In april trok onze reporter naar wat één van de duurste gemeentes van Vlaams-Brabant blijkt te zijn. Een paar weken later was hij te gast bij Het Spaans Dak, aan de rand van het Meerdaalwoud. Jullie konden beide stukken duidelijk smaken.

2022 was een bewogen jaar, met mooie en minder mooie momenten. Jullie lazen onze artikels massaal en dat geeft ons een boost om er volgend jaar nog harder tegenaan te gaan. We wensen jullie nu al het beste voor 2023 en hopen jullie met nog meer verhalen te beroeren.

