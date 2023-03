"Plots liep Spielberg op ons af. 'Zijn jullie de mannen van 'Bullhead'?": Michaël R. Roskam en Dominique Deruddere plaveiden de weg voor 'Close’

Film Oscars maken gênante inschat­tings­fout rond Chadwick Boseman. Hoe kan zoiets gebeuren?

De overleden Chadwick Boseman heeft geen Oscar gekregen voor zijn rol in de Netflix-film ‘Ma Rainey’s Black Bottom’. Tot de grote verbazing van filmcritici aller landen gaf The Academy de Oscar aan Anthony Hopkins, die de hoofdrol speelde in ‘Father’ - en zelfs niet aanwezig was tijdens de uitreiking. Een grote verrassing voor iedereen, blijkbaar ook voor de organisatie zélf. Die paste namelijk de volledige show aan in het teken van Chadwicks beeldje, en kreeg het deksel op de neus. “Dit was de ‘Game of Thrones van Oscar-afsluiters”, klinkt het op sociale media.