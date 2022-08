Oscars verontschuldigen zich na 50 jaar bij inheemse actrice die in naam van Marlon Brando Oscar weigerde

“Wanneer hij het over Jada heeft, toont hij geen echte glimlach”: gedragsanalyste buigt zich over excuusvideo Will Smith

"De misstanden die u heeft ondergaan vanwege dit statement waren ongewild en ongerechtvaardigd", aldus de Academy in een brief die in juni naar Littlefeather is gestuurd en waar maandag door Amerikaanse media over wordt bericht. "De moed die u heeft getoond, is veel te lang niet erkend. Hier bieden wij onze oprechte excuses voor aan en uiten we onze diepste bewondering voor."

De brief is openbaargemaakt op het moment dat bekendgemaakt werd dat Littlefeather is uitgenodigd om komende maand te spreken bij het filmmuseum in Los Angeles. In een verklaring reageert de 76-jarige op het nieuws van de excuses met een knipoog. "Wij Indianen zijn een heel geduldig volk. Het was slechts vijftig jaar", aldus Littlefeather. "We moeten ons gevoel voor humor wat dit betreft altijd behouden. Het is ons overlevingsmechanisme."