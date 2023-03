Oscar winnen én verbroederen met Courteney Cox: deze Vlaamse componist is hot in Hollywood

In scène gezet of niet? Lichaams­taal­ex­per­te legt uit: “Uit alles blijkt dat Will Smith echt kwaad is”

Acteur Will Smith heeft komiek Chris Rock een klap verkocht op het podium van de Oscaruitreiking. De beelden heeft iedereen intussen gezien. Maar de vraag blijft: was het in scène gezet of niet? Lichaamstaalexperte Dana Ketels neemt in bovenstaande video de beelden onder de loep en komt tot een conclusie. “Alles wijst erop dat Smith echt kwaad is. Rock leunt ook wat voorover als Smith komt aangelopen. Het lijkt erop dat hij verwacht dat Smith hem iets komt vertellen, maar dat draait anders uit.”