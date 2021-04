Kijkcijfers Oscaruitreiking in VS bereiken historisch dieptepunt

Oscars IN BEELD. Veel rode jurken op de Oscars (en die vloekten met de roze loper)

26 april Bij de belangrijkste filmprijzen van het jaar hoort normaal ook de belangrijkste rode loper van het jaar, maar ook hier gooide de coronapandemie roet in het eten. De organisatie koos voor een ‘beperkt’ fotomoment op de loper - die dit jaar roze kleurde. Er waren amper drie fotografen goedgekeurd om de weinige aanwezige sterren te vereeuwigen. Enkel wie genomineerd was of een prijs mocht presenteren, kreeg een ticketje voor de show in Union Station in LA. Toch konden wij enkele trends spotten: er waren verbazend veel rode en roze jurken, die al dan niet vloekten met de roze loper.