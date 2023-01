INTERVIEW. Lukas Dhont droomt van een Oscar, nu is ‘t (bijna) zover: “Zelfs Cate Blanchett heeft ‘Close’ gezien én is fan”

Film“Als kind oefende ik met een shampoofles in de badkamer mijn speech.” En vandaag, op zijn 31ste, mag Lukas Dhont die effectief beginnen voorbereiden. De Gentse regisseur maakt met ‘Close’, zijn tweede langspeler, op 12 maart kans op een Oscar voor ‘beste internationale film’. “Zonder de steun van mijn broer die producent is, was dit nooit gelukt”, vertelt Lukas in een eerste interview vanuit New York, waarin hij ook zijn kansen wikt en weegt. “Binnenkort halen we onze twee hoofdrolspelers naar Amerika, we zetten álles in voor dat goud.”