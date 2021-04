IN BEELD. Veel rode jurken op de Oscars (en die vloekten met de roze loper)

OscarsBij de belangrijkste filmprijzen van het jaar hoort normaal ook de belangrijkste rode loper van het jaar, maar ook hier gooide de coronapandemie roet in het eten. De organisatie koos voor een ‘beperkt’ fotomoment op de loper - die dit jaar roze kleurde. Er waren amper drie fotografen goedgekeurd om de weinige aanwezige sterren te vereeuwigen. Enkel wie genomineerd was of een prijs mocht presenteren kreeg een ticketje voor de show in Union Station in LA. Toch konden wij enkele trends spotten: er waren verbazend veel rode en roze jurken, die al dan niet vloekten met de roze loper.

Delen per e-mail

Amanda Seyfried stal de show in een volumineuze jurk van Armani Privé.

Volledig scherm © via REUTERS

Reese Witherspoon koos voor een eerder sober model van Dior en combineerde haar jurk met juwelen van Bulgari.

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © REUTERS

Niet de meest flatterende keuze bij Olivia Colman - Dior Haute Couture met juwelen van Chopard - maar bij zo’n acteertalent knijpen we graag een oogje dicht.

Volledig scherm © REUTERS

Angela Bassett koos voor een soort pofmouwen/strik-constructie van Alberta Ferretti die wij best kunnen smaken.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © REUTERS

Geen idee waarvan we actrice Laura Allen moeten kennen, maar ze was wel helemaal on trend.

Volledig scherm © AFP

Hally Berry was ultravrouwelijk in een strapless roze jurk van Dolce & Gabanna, en ze knipte voor de gelegenheid haar haar lekker kort.

Volledig scherm © REUTERS

Scenariste Erica Rivinoja koos voor hot pink, en had ook een beetje last van de wind.

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © EPA

Vanessa Kirby greep dan wel naast de prijs voor ‘beste actrice’, maar zal wel bovenaan verschillende best dressed-lijstjes prijken met haar Gucci-jurk.

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © via REUTERS

Margot Robbie, bijna onherkenbaar met haar warrige kapsel, ging voor sober zilver van Chanel Couture.

Volledig scherm © REUTERS

Laura Dern was de ultieme zwaan in haar Oscar de la Renta-jurk.

Volledig scherm © REUTERS

Maria Bakalova uit ‘Borat Subsequent Moviefilm’ koos voor maagdelijk wit. Haar tule komt uit de stal van Louis Vuitton.

Volledig scherm © AP

Viola Davis moest de prijs van ‘beste actrice’ aan zich laten voorbijgaan, maar was wat ons betreft wel een winnaar in haar witte Alexander McQueen. De clutch was van Jimmy Choo.

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © REUTERS

Regisseur Chloé Zhao zorgde voor een historisch moment: ze won niet alleen de prijs voor ‘beste regie’, ze combineerde haar jurk van Hermès ook met sneakers.

Volledig scherm © REUTERS

Carey Mulligan hulde zich hoopvol in het goud van de Academy Awards, maar het mocht niet baten: ze greep naast de prijs voor ‘bete actrice’. Haar indrukwekkende jurk is van Valentino Haute Couture, haar man is Marcus van de band Mumford & Sons.

Volledig scherm © via REUTERS

Leslie Odom Jr. koos voor dezelfde tactiek, maar ook hij ving bot bij de Oscar voor ‘beste mannelijke bijrol’.

Volledig scherm © EPA

Goud was duidelijk geen lucky choice dit jaar, want ook Andra Day greep naast de Oscar voor ‘beste actrice’ - haar jurk van Vera Wang ten spijt.

Volledig scherm © REUTERS

Zendaya was een van de blikvangers in haar zonnige creatie van Valentino Haute Couture. De juwelen zijn van Bulgari.

Volledig scherm © REUTERS

Regina King viel op door als enige in lichtblauw op te dagen. Haar vleugels zijn afkomstig van Louis Vuitton.

Volledig scherm © REUTERS

Glenn Close in een onflatterende en allesbedekkende paarse creatie van Giorgio Armani Couture. Maar ze had wel de minste kans om te verbranden.

Volledig scherm © REUTERS

Met zijn tweede Borat-film was Sacha Baron Cohen twee keer genomineerd, maar de filmmaker ging helaas met lege handen naar huis. Maar wie heeft een beeldje nodig als de oogverblindende Isla Fisher aan je arm hangt. Het koppel droeg overigens Dior.

Volledig scherm © REUTERS

Brad Pitt sloeg de roze loper dit jaar over en was ook vrij onopvallend in zijn zwart pak. Toch willen we u een foto van de man niet onthouden.

Volledig scherm © AP

Jamika Wilson, in koningspaars, won de Oscar voor ‘beste make-up en hairstyling’.

Volledig scherm © EPA

Actrice Emerald Fennell viel op in haar fleurige jurk van Gucci, die haar babybuikje wonderwel verstopte in vooraanzicht.

Volledig scherm © AP

Laat zijn sombere blik u niet verwarren: Daniel Kaluuya ging wel degelijk met de Oscar voor ‘beste mannelijke bijrol’ naar huis.

Volledig scherm © Photo News

Wij hadden nog nooit van filmproducente Kori Rae gehoord, maar ze kleurde wel fantastisch mooi bij de roze loper.

Volledig scherm © REUTERS

Zangeres H.E.R. scoorde tweemaal: één keer voor ‘beste originele song’ en de tweede keer met haar kanten creatie van Dundas.

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © via REUTERS

Mia Neal, een van de winnaressen voor ‘beste make-up en hairstyling’, won ook de prijs voor ‘beste kraag van de avond’.

Volledig scherm © REUTERS

Sophia Nahli Allison, genomineerd in de categorie ‘beste korte documentaire’, weet dat zwart nooit een verkeerde keuze is.

Volledig scherm © REUTERS