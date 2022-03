Hollywood maakt zich klaar voor uitreiking van Oscars: dit zijn alle verwachtingen

OscarsDe 94ste Academy Awards of de Oscars worden zondagnacht (Belgische tijd) uitgereikt. In totaal zijn er 23 beeldjes te winnen. Topfavoriet is ‘The Power of the Dog’: de sombere western van de Nieuw-Zeelandse regisseur Jane Campion is twaalf keer genomineerd en maakt kans op elf Oscars. ‘Dune’, de verfilming van Frank Herberts sciencefictionroman geregisseerd door Denis Villeneuve, vergaarde tien nominaties.

‘The Power of the Dog’ is één van de tien genomineerden in de categorie beste film. Ook ‘Belfast’, ‘CODA’, ‘Don’t Look Up’, ‘Drive My Car’, ‘Dune’, ‘King Richard’, ‘Licorice Pizza’, ‘Nightmare Alley’ en ‘West Side Story’ maken kans op het begeerde beeldje.

Benedict Cumberbatch, die in ‘The Power of the Dog’ een zonderlinge rancher vertolkt, maakt kans op de Oscar voor beste acteur, maar ook Kirsten Dunst (beste vrouwelijke bijrol) en Jesse Plemons en Kodi Smith-McPhee (allebei in de categorie beste mannelijke bijrol) zijn genomineerd. Daarnaast vergaarde de film nominaties in de categorieën beste regisseur, cinematografie, montage, originele muziek, production design, geluid en aangepast scenario. De film is een adaptatie van het gelijknamige boek uit 1967 van Thomas Savage.

Volgens ‘Variety’ schrijft Campion geschiedenis door als eerste vrouw twee keer genomineerd te worden voor de Oscar voor de beste regisseur. Zij werd in 1994 al genomineerd voor ‘The Piano’. Ook toen stond ze tegenover de Amerikaanse regisseur Steven Spielberg (‘West Side Story’), die dat jaar zeven Oscars won voor ‘Schindler’s List’. Opvallend: Spielberg is doorheen zijn carrière acht keer genomineerd voor de Oscar voor beste regisseur. In totaal werden slechts zeven vrouwen al genomineerd in die categorie, slechts twee (Kathryn Bigelow en Chloé Zhao) konden de nominatie verzilveren.

Volledig scherm Benedict Cumberbatch, die in ‘The Power of the Dog’ een zonderlinge rancher vertolkt, maakt kans op de Oscar voor beste acteur. © AP

Beste film en bijrol

‘The Power of the Dog’ is de gedoodverfde winnaar in de categorie beste film, maar ‘CODA’ zit de western op de hielen. Het letterwoord staat voor ‘kind van dove ouders’ (‘child of deaf adults’): de film is een coming-of-age van het enige horende lid in een dove familie. Dat de dove acteur Troy Kotsur zeker mag zijn van zijn Oscar in de categorie beste mannelijke bijrol, lijkt dan weer vast te staan. Hij is de eerste mannelijke dove acteur die een Oscarnominatie in de wacht sleept voor acteren. Voor zijn rol in ‘CODA’ won Kotsur ook al een Screen Actors Guild Award en een BAFTA.

Even zeker van een beeldje lijkt Ariana Debose in de categorie beste vrouwelijke bijrol. Voor haar rol in ‘West Side Story’ werd ze al bekroond met een Screen Actors Guild Award en een BAFTA. Ook Will Smith haalde al een Screen Actors Guild Award en een BAFTA binnen met zijn rol als Richard Williams, de vader van tennissterren Venus en Serena Williams, in ‘King Richard’. Zondagnacht maakt hij kans op de Oscar voor beste acteur.

In de categorie beste internationale film lijkt het Japanse ‘Drive My Car’ kans te maken op het beeldje: het is immers de enige van de genomineerden die ook kans maakt op een Oscar voor beste film. In de categorie beste internationale film zijn ook het populaire ‘The Worst Person in The World’ en de documentaire ‘Flee’ kanshebbers, beide van Deense makelij. Die laatste schrijft geschiedenis als film die genomineerd is in de categorieën beste animatie, beste documentaire en beste buitenlandse film.

Volledig scherm Van links naar rechts: 'Drive My Car'-producer Teruhisa Yamamoto, regisseur Ryusuke Hamaguchi en schrijver Takamasa Oe. © AFP

Ook muziek komt aan bod

De Oscars worden opgeluisterd door genomineerden in de categorie beste muzieknummer. Beyoncé (‘Be Alive’ in ‘King Richard’), Billie Eilish en broer Finneas O’Connell (‘No Time To Die’ in de gelijknamige film), Reba McEntire (‘Somehow You Do’ in ‘Four Good Days’) en Sebastián Yatra (‘Dos Oruguitas’ in ‘Encanto’) zullen optreden. De cast van ‘Encanto’ zal ‘We Don’t Talk About Bruno’ voor het eerst live brengen. Ook Van Morrison was uitgenodigd om ‘Down To Joy’ (uit ‘Belfast’) te brengen, maar moest afzeggen door zijn tournee.

De awardshow zal er dit jaar wat anders uitzien. De actrices Wanda Skyes, Amy Schumer en Regina Hall presenteren de uitreiking, voor het eerst zijn de hosts drie vrouwen. Als antwoord op het dalend aantal kijkers, heeft de Academy acht awards uit de ceremonie geknipt. De uitreiking van de prijzen voor make-up en hairstyling, montage, geluid, productieontwerp en originele soundtrack worden, net als drie awards voor kortfilms, op voorhand opgenomen en gemonteerd en later in de uitzending van de ceremonie geplakt. Tot slot kunnen fans dit jaar stemmen voor hun favoriete film en filmmoment.

