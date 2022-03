Dune staat op zes Oscars, Power of the Dog nog geen beeldjes, Troy Kotsur eerste dove man die Oscar wint

Dune vertelt over een briljante jongeman die naar de gevaarlijkste planeet van het universum moet reizen om de toekomst van zijn familie en volk veilig te stellen. De film die de meeste nominaties ontving, The Power of the Dog, viste tot nu toe achter het net. Van de twaalf nominaties werd tot nu toe geen enkele verzilverd.

The Power of the Dog, over twee ruziënde cowboybroers, kan nog maar vier beeldjes winnen. De prijs voor beste mannelijke bijrol, een categorie waarin The Power of the Dog twee maal was genomineerd, ging naar de film CODA. De 53-jarige Troy Kotsur was daarmee de eerste dove man die een Oscar won. Bij de vrouwen ging zijn CODA-collega Marlee Matlin hem in 1987 voor. CODA, dat staat voor Child Of Deaf Adult, gaat over tiener Ruby, de enige horende binnen een doof vissersgezin die droomt van een zangcarrière. Kotsur speelt in de film haar vader Frank.

Op het podium van het Dolby Theatre droeg Kotsur zijn Oscar op aan “de dovengemeenschap, de CODA-gemeenschap en de gemeenschap van mensen met een handicap”. Ook bedankte hij CODA-regisseur Sian Heder. “Je bracht de dovenwereld en de horende wereld samen”, zei hij over de filmmaker.

Ariana DeBose wint Oscar voor beste vrouwelijke bijrol

Actrice, zangeres en danseres Ariana DeBose won de Oscar voor beste bijrol voor haar rol in de musical West Side Story. In de adaptatie van Steven Spielberg vertolkt ze de rol van Anita, een jonge Puerto Ricaanse vrouw die gelooft in de American dream. Zichtbaar geëmotioneerd drukte DeBose haar dankbaarheid uit. "Zelfs in deze vermoeide wereld waarin we leven, komen dromen uit", zei ze. "Dit is even veel de jouwe als de mijne", zei ze tegen haar moeder met het beeldje in haar handen. Ze noemde zichzelf "een openlijk queer vrouw van kleur, een Afro-Latina, die haar kracht vond door kunst".

Volledig scherm Ariana DeBose poseert met haar Oscar. © REUTERS

Voor haar rol in West Side Story werd DeBose al bekroond met een Screen Actors Guild Award en een BAFTA. Naast DeBose werden ook Jessie Buckley (The Lost Daughter), Judi Dench (Belfast), Kirsten Dunst (The Power of the Dog) en Aunjanue Ellis (King Richard) genomineerd in de categorie beste vrouwelijke bijrol.

Andere prijzen tot nu toe gingen naar Encanto (beste animatie), The Eyes of Tammy Faye (beste make-up) en West Side Story (beste vrouwelijke bijrol).

De eerste acht Oscars werden voor het begin van de grote tv-show uitgereikt. De Academy, die de prijzen uitreikt, hoopte op die manier de show wat meer vaart te geven om de kijkers terug te winnen. Van tevoren was er veel kritiek op dit initiatief. Veel leden van de Academy noemden het respectloos naar de makers toe om hun Oscars buiten de live-uitzending te verdelen.