De ‘trots van China’ of een landverrader? Dit is Chloé Zhao, de revelatie van dit awardseizoen

Chloé Zhao werd in Peking geboren als Zhao Ting. Op 14-jarige leeftijd werd ze door haar ouders naar een kostschool in Brighton gestuurd om er Engels te gaan leren. “Zoals Zweinstein”, zei ze daar zelf over. Zhao maakte indruk. “Wat ik me het best herinner, is dat ze hield van een uitdaging. Op een goeie manier", vertelde haar voormalige leerkracht Alison Withers aan ‘BBC South East Today’. “Ze kwam uit een ander land, had een andere cultuur en stelde altijd in vraag waarom we bepaalde dingen deden. Ze was ook bereid om zich erin te verdiepen. Ze was overduidelijk heel erg slim en leerde ongelofelijk snel Engels." Zhao zelf herinnert zich haar tijd in Brighton vooral als “heel erg emotioneel. Heel veel tienerangst, maar tegelijkertijd waren dat ook erg creatieve jaren."

Filmschool

Na haar studie in het Verenigd Koninkrijk verhuisde Zhao naar de Verenigde Staten. Daar volgde ze een opleiding in politieke wetenschappen. Daarna volgde een opleiding film aan de Tisch School of the Arts, waar Spike Lee artistiek directeur is. Een grote switch, maar niet onlogisch volgens Zhao. “Toen ik nog studeerde, wilde ik de dingen in Amerika leren die ik niet echt begreep toen ik hier voor het eerst aankwam. Daarna deed ik een paar jaar lang niet echt iets en had ik een hoop verschillende jobs hier in New York, voor ik besefte dat ik iets moest doen met mijn leven. Zo komen heel veel mensen in de filmschool terecht."

Met haar vriend Joshua James Richards.

Ze begon er niet alleen aan haar eerste film, ‘Songs My Brothers Taught Me', maar leerde er ook Joshua James Richards kennen. Ze werden partners in crime - zowel op professioneel als privé-vlak. Richards werkte aan alle films van Zhao mee als cinematograaf. “We smeedden een band door onze smaak en waar we ons visueel tot aangetrokken voelen", legt Richards uit.

Outsiders

Na ‘Songs My Brother Taught Me’ (over jongeren in een reservaat voor Inheemse Amerikanen) volgden nog ‘The Rider’ (over een jonge cowboy die door een ongeval zijn carrière op de klippen ziet lopen) en ‘Nomadland’ (over een weduwe die ontslagen wordt en daarop met een camper door het westen van de Verenigde Staten trekt). Allemaal films over outsiders. “Waar ik ook ga in mijn leven, ik heb me altijd een outsider gevoeld", vertelde Zhao aan The Telegraph. “Dus ik word gewoon aangetrokken door andere mensen die ook in de marge van de maatschappij leven, of die geen doorsnee leven hebben."

‘Nomadland' was meteen een enorm succes. Een Golden Lion Award, een People’s Choice Award, een Gotham Award, een Golden Globe ... In februari schreef Variety al dat Zhao officieel de persoon met de meeste awards in één seizoen (in de moderne tijd) was geworden, met 34 awards voor regie, 13 voor scenario en 9 voor montage. En toen moesten de Oscars nog komen.

Met hoofdrolspeelster Frances McDormand op de set van 'Nomadland'.

Controverse in China

Hoe populair ze ook is, in haar thuisland China is er minder enthousiasme. Nochtans werd ze twee maanden geleden, toen ze een Golden Globe won voor ‘Nomadland’, nog ‘de trots van China’ genoemd. Maar meer aandacht voor Zhao betekende ook meer aandacht voor haar verleden. Een oud interview uit 2013 dook opnieuw op, waarin de regisseur zich negatief uitliet over haar thuisland. “Heel wat info die ik kreeg toen ik jonger was, was niet correct”, zei ze daarin. “Ik werd een echte rebel tegenover mijn familie en mijn achtergrond.”

In een recenter Australisch interview leek ze zich dan weer expliciet van China te distantiëren. “De VS is nu mijn land,” stond er te lezen. Vier maanden later werd dat rechtgezet, volgens Zhao had het ‘de VS is niet mijn land’ moeten zijn, in het Engels slechts één letter verschil. Toch mocht het niet baten: Zhao werd een ‘landverrader’ genoemd. Positieve berichten over haar overwinning op de Oscars die op Weibo, het Chinese Twitter, verschenen, verdwenen enkele uren later. Censuur. Bovendien werd de release van ‘Nomadland', normaal gezien voorzien voor 23 april, stilletjes afgelast. Het blijft onduidelijk of de film er ooit nog zal uitkomen.

Zhao zelf deed tijdens haar overwinningsspeech zondag alvast de moeite om de plooien glad te strijken. “Ik denk de laatste tijd vaak na over hoe ik door kan blijven gaan wanneer het moeilijk wordt. Ik denk dat het een gevolg is van iets dat ik als kind leerde. Toen ik opgroeide in China speelden mijn vader en ik een spelletje. We leerden klassieke Chinese gedichten en teksten uit het hoofd en zegden die dan samen op. We probeerden om elkaars zinnen af te maken. Een tekst herinner ik me nog levendig, hij heet ‘The Three Character Classics’. De eerste zin gaat zo: ‘Mensen zijn bij hun geboorte inherent goed.' Dat had zo'n impact op me als kind, en ik geloof nog steeds dat dat waar is. Ook al lijkt het soms of het tegendeel waar is, ik heb altijd goedheid gevonden in de mensen die ik ontmoette, waar dan ook ter wereld. Dit is dus voor iedereen die het geloof en de moed heeft om aan de goedheid in zichzelf vast te houden en in die van anderen. Hoe moeilijk het ook is.”

Chloé Zhao op de Oscars gisterenavond, met haar prijzen voor 'beste film' en 'beste regisseur'.

Marvel-film

De toekomst ziet er in ieder geval rooskleurig uit voor de Chinese regisseur. Niet alleen opent het succesverhaal ‘Nomadland' ongetwijfeld deuren, ze heeft ook al een nieuw, belangrijk project op stapel staan. Ze mocht ‘Eternals’ onder handen nemen, een nieuwe superheldenfilm van Marvel met onder meer Angelina Jolie, Salma Hayek en Richard Madden in de rangen. “Ik had laten vallen dat ik ooit graag een Marvel-film zou willen maken, en het juiste project belandde bij mij.” Het lijkt misschien ver af te staan van de films die ze voordien maakte, maar zo ziet Zhao het niet. “Ik vind het geweldig om een hele wereld te bouwen. Om mijn eigen draai eraan te geven maar tegelijkertijd dicht bij de essentie te blijven. Naar mijn gevoel is dat niet heel anders dan de wereld van de rodeocowboys." Al zijn tegen dan de plooien met China hopelijk gladgestreken, want een release daar is tegenwoordig onontbeerlijk voor elke blockbuster die uit de kosten wil komen.

