Bert Hamelinck, eerste Belg ooit met nominatie voor Oscar Beste Film: “Dit is voor het leven, ‘oscargenomineerde’ is een adellijke titel”

Voorjaar 2014. In het Belgische consulaat in Los Angeles zijn enkele tientallen landgenoten samengetroept rond een groot scherm om te zien of ‘The Broken Circle Breakdown’ de Oscar voor Beste niet-Engelstalige Film kan binnenrijven. Eén van de aanwezigen is Bert Hamelinck. Hij is dan nog maar net met zijn gezin vanuit België naar Tinseltown verhuisd om er het filiaal van zijn productiehuis Caviar deftig te organiseren. “Dit is ook mijn droom”, zegt hij ons, wijzend naar het scherm waarop Paolo Sorrentino met ‘La Grande Bellezza’ de Oscar wegkaapt voor de ogen van Felix Van Groeningen. “Hoeft niet voor beste buitenlandse film te zijn”, voegt hij er lachend aan toe. “Mag ook gewoon voor beste film tout court zijn.” Ik knik beleefd en denk: dromen mag, zeker in Hollywood.