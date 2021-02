Belgische kortfilm 'Da Yie' op shortlist voor Oscars

Film Adil El Arbi vertrouwde als tiener zijn grote filmdroom toe aan Dirk Bracke: “Ik wil en ga dat boek van u verfilmen, én win er een Oscar mee”

8 februari Als 8-jarig ‘manneke’ had Adil El Arbi een droom: filmmaker worden. Tot in Hollywood, en daar dan Oscars winnen. Het boek ‘Nu het geen pijn meer doet’ van Dirk Bracke, over incest, zou hem daarbij helpen. ‘Dàt wordt mijn eerste film’, liet hij de auteur exact dertien jaar geleden in een lange brief weten. En nu is het eindelijk zover: Adil & Bilall mogen het boek ook effectief onder handen nemen. “Dertien jaar later, maar wel met een scenario dat een pak beter is dan hetgeen ik op mijn 14de schreef”, lacht Adil.