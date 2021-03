Alleen genomineerden welkom bij Oscaruitreiking

Oscars Brad Pitt emotioneel tijdens speech en ‘Parasite’ verrassend ‘Beste Film’: alles wat je moet weten over de Oscars

10 februari Vannacht vonden de Oscars plaats in het Dolby Theatre in LA. ‘Parasite' werd de onverwachte winnaar van de avond, terwijl Brad Pitt, Joaquin Phoenix en Renée Zellweger zoals verwacht ook met een award gingen lopen. Maar er gebeurde uiteraard veel meer dan het uitreiken van prijzen. Dit is alles dat we onthouden van de Oscars in 2020.