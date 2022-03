Academy verzocht Will Smith om Oscaruitreiking te verlaten maar die weigerde dat te doen

Showbizz Academy-lid Whoopi Goldberg over Will Smith: “Er hangen grote gevolgen aan zijn actie”

Nadat de organisatie achter The Academy Awards aankondigde het incident tussen Will Smith en Chris Rock onder de loep te nemen, heeft Whoopi Goldberg daarop gereageerd in het Amerikaanse programma ‘The View’, waarvan ze mede-presentator is. Goldberg is lid van The Academy en is zodoende op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

30 maart