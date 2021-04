Zware brand in Opwijk onder controle: acht appartementen volledig uitgebrand

OpwijkTientallen mensen zijn vrijdagnamiddag getroffen door een zwaar drama in het centrum van Opwijk. Op nog geen tien minuten tijd vernielde een vlammenzee maar liefst acht appartementen. Verschillende gezinnen kwamen van het ene op het andere moment op straat te staan. Voorlopig is het onduidelijk wat de toestand van de ondergelegen flats is. Het enige goed nieuws: er vielen gelukkig geen slachtoffers bij de hevige brand.

Enkele minuten na 14.30 uur. “Ons gebouw bevond zich plots in een dikke rookwolk waardoor we haast geen steek voor ogen zagen”, vertelt een aangeslagen buurtbewoonster. “‘Het zal wel’, dachten we. ‘Weer iemand die vuur aan het stoken is.’ Maar toen we alsnog buiten een kijkje gingen nemen, omdat de rook nog heviger werd, zagen we de vlammen uit het dak aan de straatkant komt. Onvoorstelbaar hoe hevig het vuur woedde en hoeveel rook daarbij vrijkwam. We kunnen het nog altijd niet vatten. Nog geen tien minuten later bereikten de vlammen het dak aan de andere kant van het gebouw.” Het appartementsgebouw is gebouwd in een U-vorm.

Quote Onvoorstel­baar hoe hevig het vuur woedde en hoeveel rook daarbij vrijkwam. Op nog geen tien minuten tijd bereikten de vlammen al het dak aan de andere kant van het gebouw Een aangeslagen buurtbewoonster

Verschillende mensen moesten letterlijk lopen voor hun leven. Onder hen ook een hoogzwangere vrouw die op een week van haar bevalling staat. Zij stelt het goed en werd apart opgevangen, weg van alle drukte. Enkele broodnodige spullen verzamelen was niet meer mogelijk. Sommigen slaagden er wel in om hun geliefde huisdier nog te redden uit de vlammenzee. En dan kon er vanaf een afstandje alleen nog maar troosteloos toegekeken worden hoe het vuur de acht appartementen op de derde verdieping verteerde. Tientallen brandweerlieden stroomden uit alle uithoeken van de brandweerzone Vlaams-Brabant West toe om de brand te bedwingen. Na zowat anderhalf uur blussen hadden ze het vuur onder controle. Intussen werd de gemeentelijke fase van het noodplan opgestart en kwamen ook dokters en ziekenwagens ter plaatse. “Maar gelukkigen vielen er geen slachtoffers”, vertelt burgemeester Inez De Coninck (N-VA). “Een psychosociaal team is ter plaatse om iedereen op te vangen en om bijstand te verlenen. Ook de verzekeraars zijn ter plaatse om iedereen bij te staan. Met het overgrote deel van de bewoners hebben we contact kunnen leggen. Het is nu vooral de bedoeling te bekijken wie opvang nodig heeft en wie terecht kan bij familie of vrienden. Voor zij die zelf niet in opvang kunnen voorzien zijn er plaatsen beschikbaar op de zorgsite van OPCura en in woonzorgcentrum Heydeveld.”

Voorlopig is het nog onduidelijk of mensen van het getroffen gebouw, waarin naar schatting een 25 à 30 appartementen gevestigd zijn, voor de nacht nog zullen mogen terugkomen. Er is ook sprake van instortingsgevaar van de puntgevel. Voor alle getroffen bewoners is er een opvangpunt voorzien in ‘t Schoolhuis in de Schoolstraat.

Inzamelacties

Tal van mensen zijn dus wel hun hele hebben en houden verloren in de brand, of als gevolg van de water- en rookschade. Het brengt een golf van solidariteit op gang in heel Opwijk. “Maar we gaan als gemeente die inzameling coördineren om alles gestructureerd te laten verlopen”, weet De Coninck. “Mensen die spullen willen schenken zullen terechtkunnen in ‘t Schoolhuis. Nachtkledij, toiletgerief, schoenen, gewone kledij enzovoort zijn welkom, voor alle leeftijden.”

Onderzoek

Naar de oorzaak van de brand is het voorlopig nog gissen. Experten zullen ter plaatse komen om die te onderzoeken. Het is evenmin duidelijk hoe het komt dat de vlammen zich zo snel door het dak konden verspreidden. Ook dat zal vermoedelijk deel uitmaken van het onderzoek. Het gaat nochtans om een vrij recent gebouw.

