Zware brand in Opwijk: acht appartementen volledig uitgebrand

Sint-Jans-Molenbeek/Merchtem Man vervoert gestolen laptops op gestolen fiets

8 april Twee politie-inspecteurs hebben in Molenbeek een man opgepakt die in Merchtem drie laptops had gestolen bij een inbraak. De man zat op de fiets met een zware tas en trok zo de aandacht van de politie. Ook de fiets bleek overigens gestolen. De politie is nog op zoek naar de eigenaar van de tweewieler.