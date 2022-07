Werken in Eeksken zorgen een week lang voor hinder

Buggenhout Basis­school ‘t Sprinkhaan­tje zwaait meester Luc uit: “Elk kind keek er naar uit bij hem in de klas te zitten”

De laatste dag van het schooljaar was er één met een extra feestelijk randje voor gemeentelijke basisschool ‘t Sprinkhaantje in Buggenhout. De leerlingen zwaaiden er meester Luc Vermeir (63) uit, die met pensioen gaat. “We gaan nog voelen wat we aan het hem gaan mankeren”, klinkt het.

30 juni