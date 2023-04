WEER. Zwaarbewolkt en zware neerslag in Opwijk vanochtend

Aalsterse 55-plus­sers gaan op uitstap naar Verbeke Foundation en Kalmthout­se Heide

Net zoals vorig jaar verzorgt het retroteam van de stad Aalst in 2023 twee daguitstappen waaruit kan gekozen worden. “Een actieve wandeling in de prachtige natuur van de Kalmthoutse Heide of een iets rustigere, op cultuur geïnspireerde uitstap in het Waasland met bezoek aan de Verbeke Foundation.”