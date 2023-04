WEER. Vanochtend kans op gedeeltelijk bewolkt weer in Opwijk

Zes auteurs voelen zich opgelicht door beginnende uitgeverij uit Asse: “Maar winst heb ik niet gemaakt, integen­deel”

Opbrengsten van een boekenverkoop die zoals afgesproken niet naar onderzoek tegen kanker gaan, auteurs die geen geld ontvangen of dan toch maar pas na maandenlang aandringen via ingebrekestellingen of het vredegerecht en boeken die gewoonweg niet in de boekhandel belanden. Zes auteurs schetsen in een gezamenlijk statement geen fraai beeld van Uitgeverij Matador uit Asse. Maar ook voor zaakvoerder Jeroen Bernaer liepen de afgelopen jaren niet zoals verwacht: “Ik heb de stopzetting aangevraagd en de contracten zijn ontbonden. Jammer dat ze mij zo afschilderen”.