WEER. Kans op overwegend bewolkt weer in Opwijk vanochtend

Dendermon­de brengt unieke sfeer van kunstkring ‘Celbeton’ in jaren 50 terug

De stad Dendermonde en Stad Aalst hebben samen de handen in elkaar gegooid voor een nieuw project, verwijzend naar de geschiedenis van een kunstkring in de jaren 50, die bestond tot 1975. Celbeton was de naam van een kunstkring die tussen 1957 en 1975 actief was in Dendermonde. O.a. Hugo Claus, Louis Paul Boon, Roger Raveel, Simon Vinkenoog en Raoul De Keyser waren frequente bezoekers van deze informele ontmoetingsplaats voor denkers en doeners.