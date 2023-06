WEER. Kans op helder weer in Opwijk vanochtend

HOE ZOU HET NOG ZIJN MET... Ken Verdoodt, die stalknecht Jan speelde in ‘Amika’? “Niemand zat langer in de schmink dan ik”

Het is dit jaar vijftien jaar geleden dat Studio 100 de serie Amika op het publiek losliet. Vele fans kijken met nostalgie terug, maar ook de cast en crew vonden de verjaardag een reden om nog eens samen te komen. We praten even bij met Ken Verdoodt (39). De Weerdse acteur - intussen uitgeweken naar Antwerpen - was als stalknecht Jan Zanders drie seizoenen lang één van de sterren van het programma. Ondertussen is zijn gezicht minder te zien op tv, maar aan zijn stem valt moeilijk te ontsnappen. “In het eerste seizoen wou ik te hard Al Pacino zijn.”