WEER. Gedeeltelijk bewolkte ochtend in Opwijk

Verkeers­agres­sie uitgevoch­ten voor rechtbank: “Uw plaats is in de keuken, niet op de weg!”

Een 39-jarige man is veroordeeld tot een werkstraf van 90 uur voor een geval van verkeersagressie. Het incident vond plaats nadat het slachtoffer betrokken was geraakt in een aanrijding met de echtgenote van de dertiger. “Hij had haar de huid vol gescholden”, verantwoordde de man zijn agressieve gedrag.