Vrouw (92) overleden na zware brand in Opwijk: “Familie kon nog afscheid van haar nemen in het ziekenhuis, maar het blijft dramatisch”

Intussen is duidelijk dat de 36 appartementen in het complex in de Kloosterstraat voorlopig onbewoonbaar zijn. “Acht appartementen zijn volledig uitgebrand”, legt De Coninck uit. “Maar ook in de andere woongelegenheden is er schade.” Omstreeks 8 uur was de brandweer in Opwijk klaar met de interventie. In de loop van de ochtend worden de straten rond het gebouw opnieuw opengesteld voor het verkeer. Vanochtend is er overleg gepland met de bewoners van de appartementen. “Twee gezinnen werden door de gemeente opgevangen”, zegt de burgemeester. “Anderen gingen logeren bij familie en vrienden. We gaan nu bekijken hoe iedereen een tijdelijk onderkomen kan krijgen.” Intussen schenken de Opwijkenaren al massaal veel spullen weg aan de getroffen bewoners. Die worden verzameld en straks mogen de getroffen mensen al enkele spullen ophalen. Naar schatting honderd mensen zijn getroffen door de brand.