Vrouw (60) dood aangetroffen in Opwijkse kerktuin: “Schrijnend dat ze op zo’n manier en zo dicht bij haar huis om het leven komt”

Het was een voorbijganger die maandagochtend rond 9.20 uur het levenloze lichaam van de 60-jarige vrouw ontdekte. “Hij of zij zag het lichaam in graspleintje net naast de sacristie”, weet burgemeester Inez De Coninck (N-VA). “De hulpdiensten werden verwittigd en een ziekenwagen en mugteam snelden ter plaatse, maar de hulpverleners konden jammer genoeg alleen nog maar het overlijden vaststellen. Omdat de vrouw in de kerktuin werd aangetroffen, ging het onmiddellijk om een verdacht overlijden. Hierdoor stuurde het parket onder meer een wetsdokter ter plaatse. Voor zover ik weet werd er een autopsie bevolen, maar daarvan heb ik nog geen resultaten ontvangen. Het parket is karig met informatie. De locatie zelf werd maandag pas rond 14 uur volledig vrijgegeven.”

“Het is in ieder geval een bizarre zaak”, zegt De Coninck. “Schrijnend dat iemand op zo’n manier aan haar levenseinde moet komen. Alleen in de kou en in het donker, terwijl ze zo dicht bij huis was. De vrouw woont ter hoogte van de kerk. Ze is afkomstig van Opwijk en woonde al haar hele leven in onze kleine gemeente, waardoor heel wat mensen haar ook kenden. Het spreekt voor zich dat hier sprake is van een menselijk drama, ongeacht de doodsoorzaak. Het valt op z’n minst zeer tragisch te noemen.”