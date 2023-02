Vriendschapsfraudeur kent straf nog niet: “Zelf in de val gelokt”

“De slachtoffers kwamen via internet in contact met iemand die zich voordeed als een jonge vrouw en met hen een vriendschapsrelatie aanging”, zei het parket vorige maand. “Na verloop van tijd begon die vriendin om geld te vragen, en de slachtoffers gingen daarop in, niet beseffende dat ze opgelicht werden. Drie slachtoffers hebben zich gemeld, die in totaal 22.50 euro lichter zijn gemaakt.”

Moneygram

Het geld van de drie mannen kwam op de rekening van een dertiger uit Opwijk terecht. Die zette het volgens het parket op zijn kredietkaart en maakte het vervolgens via Moneygram over naar Turkije. Op die manier zou in totaal zelfs 60.000 euro via de rekeningen van de man versluisd zijn. Volgens het parket moest de man weten dat wat hij deed, niet koosjer was..

Erfenis

“Mijn cliënt is zelf in de val gelokt”, pleitte de advocate van de dertiger. “Hij is via een datingsite ook in contact gekomen met iemand die zich voordeed als een vrouw en een vriendschapsrelatie is begonnen. Zij heeft hem gevraagd dat geld door te sturen, omdat het zogezegd afkomstig was van een erfenis. Hij heeft ook vliegtickets voor haar betaald omdat ze zogezegd naar België zou komen, en dan ziekenhuisrekeningen omdat ze zogezegd een ongeval had gehad.” De verdediging vroeg de vrijspraak, en ondergeschikt de gunst van de opschorting. De uitspraak was voorzien voor vandaag maar werd uitgesteld naar 7 maart.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.