Voormalige Affligem-brouwerij is verkocht: “Maar enkel woningen zullen er niet toegelaten worden”

Alken-Maes kondigde in januari 2022 aan dat het de activiteiten in Opwijk wilde stopzetten, wat uiteindelijk ook in augustus van dat jaar gebeurde. Momenteel worden nog brouwinstallaties uit de gebouwen verwijderd. De installaties trekken naar andere brouwerijen binnen de groep of worden verkocht. De elf werknemers kregen een nieuwe functie binnen Alken-Maes of beslisten om elders hun loopbaan verder te zetten. En tegelijk werd dus ook op zoek gegaan naar een nieuwe eigenaar én bijgevolg ook een nieuwe bestemming van de site. De gemeente Opwijk gaf in april al aan dat het een partner wilde zijn bij het zoeken naar een nieuwe bestemming. “We betreuren de sluiting, maar tegelijkertijd is dit voor onze gemeente een opportuniteit om het centrum een nieuwe impuls te geven door plaats te maken voor nieuwe kernversterkende functies zoals horeca, handelszaken of cultuur”, zei burgemeester Inez De Coninck (N-VA) in april. “Het mag dus niet het zoveelste louter woonproject in de gemeente worden. Deze principes heeft het gemeentebestuur vastgelegd in een nota goedgekeurd door het college van 7 maart 2022. We willen een partner zijn om samen met de nieuwe eigenaar op zoek te gaan naar een invulling met meerwaarde voor Opwijk. We denken hierbij onder andere aan een bierproject en/of plaats voor gemeentelijke diensten. We hebben een intensief informeel verkenningsparcours achter de rug met diverse belanghebbenden en potentiële stakeholders zoals Toerisme Vlaams-Brabant.”

Belangrijke factoren

De nieuwe eigenaar wordt dus DIFF, met Park Puur in Merchtem en Tilo en Egmont in Londerzeel als referenties. Zaakvoerder Steven Nuis blijft vaag. “In samenspraak met de gemeente en de buurtbewoners gaan we op zoek naar de beste invulling met respect voor de geschiedenis”, zegt hij. “We zullen een meerwaarde voor de buurt creëren, waarbij duurzaamheid, ontharding en vergroening centraal staan.” Maar De Coninck houdt nog altijd vast aan de principes van een jaar geleden. “Tot ongenoegen van de ontwikkelaars neem ik mijn rol als vertegenwoordiger van de gemeente bij zo’n grote sites telkens op”, zegt ze. “Je kan zo’n plek ook maar één keer aansnijden en eens het bebouwd is ligt het vast voor de komende generaties. We blijven er bij dat het project niet zuiver residentieel mag zijn. Het moet ook leven in de buurt brengen en een trekpleister worden. Daarnaast is het belangrijk hoe je die site gaat ontsluiten, waar je parking gaat voorzien, of er meer groen komt en of er trage verbindingen komen. Wat we wel jammer vinden is dat Alken-Maes niet voor een projectwedstrijd is gegaan, waarbij wij ook een rol als jury wilden opnemen. Op die manier had de koper ook meer zekerheid van ons, het vergunningsverlenend bestuur. Enkele kandidaat-kopers hebben tijdens het koopproces wel met ons contact opgenomen om te bekijken wat er al dan niet mogelijk was met de site.”

Voor een bierproject zoals in april gezegd zal er vermoedelijk geen plaats zijn. “We hebben samen gezeten met enkele mensen uit de sector omdat we wel wat microbrouwers in onze gemeente hebben”, besluit De Coninck. “Maar zoiets zou op geen enkel moment rendabel zijn. Maar waarom zou er op de site geen plek zijn voor een horecazaak, eventueel in de brouwzaal met verwijzingen naar het brouwerijverleden?”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.