Vlaamse feestdag met Astrid Stockman en nieuwe dorpsdichter van Opwijk

Monumenten­wach­ters inspecte­ren Heilig Kruiskerk: “Voor herbestem­ming is goede staat van gebouw essentieel”

De Heilig-Kruiskerk aan de Lange Minnestraat in Lebbeke kreeg maandag bezoek van Monumentenwacht Oost-Vlaanderen. Twee bouwkundig wachtsters en een collega met drone gaven het gebouw een grondige inspectie. “De voormalige parochiekerk krijgt immers een nieuwe bestemming, en dan is een goede staat van het pand essentieel”, zegt gedeputeerde An Vervliet (N-VA), bevoegd voor Erfgoed.