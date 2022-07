Vijftig kaarsjes voor judoclub: Judoclub Nijdrop is voortaan koninklijk

Dendermonde Doek valt over Zilverpand: tegen 2026 verdwijnen alle zeventig service­flats

Het doek valt over het Zilverpand in Dendermonde. Die moeilijke beslissing maakte het stadsbestuur zopas bekend. Alle zeventig serviceflats in het complex van meer dan veertig jaar oud gaan dicht. Tegen 2026. “Het gebouw renoveren is onmogelijk en een nieuwbouw zetten blijkt niet verstandig”, klinkt het.

