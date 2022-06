Veertiger uit Mol plant protestactie aan filiaal Russische discounter: “Gewoonweg frappant”

OpwijkDaags na de opening van de Russische discounter Mere in Opwijk laait er al protest uit. Ronny Cuyt (46) uit Mol is zodanig geshockeerd dat hij vrijdagavond gaat protesteren aan het filiaal. “Misschien impulsief, maar ik wil mijn stem laten horen”, zegt hij. “Al zijn we maar met vijf. Ik heb zelf al twee maanden twee vluchtelingen in huis en regelmatig vloeien er tranen. Dat zo’n Russische winkel dan zomaar kan openen maakt mij boos.” Burgemeester Inez De Coninck (N-VA) vreest niet onmiddellijk voor de openbare orde.

“Het was misschien wel impulsief”, zegt Cuyt. “Maar ik vind de opening van zo’n Russische winkel in de huidige context gewoonweg frappant. Het is echt frustrerend dat zoiets niet kan worden tegengehouden. Enerzijds treft het Westen sancties en wordt opgeroepen om allerlei zaken niet te doen, maar langs de andere kant kan een grote Russische discountketen met meer dan tweeduizend filialen een winkel openen in ons land.”

De initiatiefnemer van het protest heeft er dus duidelijk geen enkel begrip voor. “Dat het ook maar ondernemers zijn snap ik, maar hoe je zoiets moreel gezien kan openen gaat er echt niet in”, gaat hij verder. “En dan zegt men dat er zo goed als uitsluitend Europese producten aanwezig zijn. Waarom is het dan nodig om onder die franchise door te gaan met die naam? Verander dan van naam. Het is nu ook niet zo dat je die winkel op een week opent. Intussen woedt de oorlog al drie maanden en de initiatiefnemers zijn er al anderhalf jaar mee bezig. Ze hebben dus tijd genoeg gehad om van koers te veranderen. En dat ze dan nog eens Oekraïense vluchtelingen willen aanwerven om zich te rechtvaardigen is al helemaal frapant. Een protestactie zoals die van mij zullen ze dan ook wel zelf verwachten.”

Onrecht

De man gaat wel uit van een vredevol protest. “Gewoon mijn stem laten horen, al staan we er maar met vijf”, zegt hij. “We blijven op de openbare weg en gaan niets of niemand hinderen. Ook klanten zullen we niet tegengehouden. Maar we willen wel gezien en gehoord worden. Kijk, ik vang zelf ook een mama met haar dochter uit Oekraïne bij mij thuis op en dit al voor twee maanden. Ik zie en hoor dus genoeg wat er daar allemaal gebeurd. Onlangs werd een vriendin van het meisje doodgeschoten. Haar grootmoeder is 85 jaar en slecht te been waardoor ze niet kon vluchten. De vader bevindt zich ook nog in Oekraïne, maar dan om te vechten. Er zijn al meermaals traantjes bij ons thuis gevloeid. Het wordt dus ook een kleine protestactie tegen alle misdaden en het onrecht dat de bevolking daar wordt aangedaan.”

Voorlopig geen verbod

Toen wij Cuyt belden had hij nog geen contact opgenomen met de gemeente of de politie, maar was dat naar eigen zeggen wel nog van zin. Toen wij de politie contacteerden viel men uit de lucht. Ook burgemeester Inez De Coninck (N-VA) was nog niet op de hoogte. “Maar als ik hier op Facebook kijk geven maar vier mensen aan dat ze zouden langskomen”, zegt ze. “Of we dat kunnen toelaten of niet moet worden nagegaan, maar met dit aantal aanwezigen zullen we niet voor de openbare orde moeten vrezen. Ik zal wel nog contact opnemen met de politie om het verder te bespreken. Alleszins is dit soort acties wat we vreesden in april en de reden waarom we de opening al enkele maanden probeerden tegen te houden.”

