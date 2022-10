Veerle Verhaegen derde bij eerste editie van de Servantes Award

Verhaegen, die sinds 1 mei 2021 aan de slag is bij de gemeente Opwijk, werd door haar collega’s ingeschreven voor een Servantes Award. “Veerle haar leiderschapsstijl is enthousiast en aanstekelijk”, motiveerde de jury. “Ze staat héél positief in het leven en straalt dat ook uit binnen haar job. Ze luistert naar de collega’s, hakt knopen door en geeft hierdoor rust en duidelijkheid. Ze liet een functie in het onderwijs vallen voor een gevarieerde job in een lokaal bestuur met véél complexiteiten en wat minder vakantie. Ze biedt eenvoudige, simpele en werkbare oplossingen aan die een grote meerwaarde betekenen en de samenwerking tussen diensten sterk bevordert.”

In totaal maakten 35 werknemers van dertig lokale besturen of provincies in Vlaanderen kans op een eerste Servantes Award. De deelnemers kwam uit voor één van de drie categorieën: Loopbaan, Team of Nieuwkomer. “De prijs zorgt voor een positieve erkenning van professionals bij lokale besturen”, zegt Dieter De Kerpel van Servantes. “De vakkennis en jobprofielen van medewerkers van lokale besturen zijn bijzonder divers. Wat de local civil servants wél allemaal gemeen hebben: zij laten onze lokale samenleving goed doen draaien. Daarom verdienen ze een mooie hommage. Met de Servantes Award wordt er een nieuwe onderscheiding in het leven geroepen die specifiek gericht is op medewerkers van lokale besturen. Servantes is specialist in het inschakelen van tijdelijke professionals voor steden en gemeenten.”