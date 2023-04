Vanochtend helder weer in Opwijk

Asse neemt deel aan Vlaams Kampioen­schap Tegelwip­pen om gemeente te ontharden

Asse neemt deel aan het Vlaams Kampioenschap Tegelwippen. De campagne roept iedereen op om in zijn of haar voor- of achtertuin tegels uit te breken. In Asse heeft de gemeente al het goede voorbeeld gegeven met een onthardingsproject waarbij het voormalige Mallepietje werd omgevormd tot een nieuwe toegang tot het Waalborrepark. Inwoners kunnen waardebonnen tot een wijkborrel winnen als ze deelnemen.