Twee verdiepen vol lege kamers, maar vluchtelingen kunnen niet terecht in klooster

“Van zodra de crisis begon hebben we vergaderd met het gemeentebestuur en interne gesprekken gevoerd over de mogelijke opties die we hebben om vluchtelingen op te vangen”, legt burgemeester Inez De Coninck (N-VA) uit. “En bij al die gesprekken kwam telkens dezelfde optie naar boven: het klooster in de Kloosterstraat. Daarom hebben wij de zusters ook schriftelijk gevraagd of Oekraïense vluchtelingen bij hen terechtkunnen.” Snel kwam er antwoord, maar niet het antwoord waarop werd gehoopt. “De verantwoordelijke die we hebben aangeschreven liet ons weten dat het niet mogelijk was wegens de brandonveiligheid”, vervolgt De Coninck. “Het is een antwoord dat we in het verleden ook al eens ontvangen hebben. Toen de coronacrisis begon was er voor ons ook nog veel onduidelijkheid en hielden we ook rekening met een mogelijke evacuatie van het rusthuis aan de overkant, of op z’n minst een splitsing van groepen bewoners. Ons idee was om dan ook naar het klooster uit te wijken. Ook toen ontvingen we het antwoord dat dit niet mogelijk was omwille van de brandveiligheid. Het was toen natuurlijk wel een andere situatie en mogelijk zieke mensen plaatsen bij de zusters die een risicogroep vormen hield uiteraard ook wel risico’s in.”

Zuster Caroline bevestigt ons dat de vleugel aan de straatkant inderdaad niet meer brandveilig is. “Het gaat om een oud gebouw en wij mogen hier van de brandweer ook niet meer overnachten”, klinkt het. “We verblijven in een andere vleugel. Overdag is het wel toegestaan om er bijvoorbeeld mensen te ontvangen. Dan geraak je snel buiten indien er iets aan de hand zou zijn. Maar aan de gemeente hebben we wel gemeld dat we keukengerief, bedden en kastjes ter beschikking kunnen stellen aan Oekraïense vluchtelingen.” Het klooster zelf was eind jaren tachtig wel nog een opvangplek voor kinderen uit Tsjernobyl, dat toen getroffen werd door een kernramp.

Alternatieven

Maar dus moet de gemeente op zoek naar alternatieven. En die werden ook gevonden. “We kunnen in de eerste plaats uiteraard rekenen op een twintig- à dertigtal gastgezinnen”, gaat De Coninck verder. “Heel fijn dat zij zich kandidaat hebben gesteld. En zelf gaan we het voormalige gebouw van de buitenschoolse opvang in de Schoolstraat aanpassen. Het is weliswaar een oud gebouw, maar beneden beschikken we over een hele grote ruimte waar moeders met hun kinderen kunnen spelen. Naast een heel aantal toiletten is er een ook grote keuken aanwezig. En van de bovenverdieping kunnen we verschillende slaapkamers maken zodat iedereen toch zijn eigen slaapkamer heeft. Daarnaast gaan we ook het gebouw van het Sint-Pauluscafé ter beschikking stellen van Oekraïense vluchtelingen.”

Verwelkoming

Intussen worden in de gemeente ook al vluchtelingen opgevangen bij de gastgezinnen. “Vorige maandag hebben we al een kleine twintig mannen, vrouwen en kinderen ontvangen op het gemeentehuis”, luidt het. “We maakten hen wegwijs met het papierwerk en vertelden hen waar ze in Brussel dienden te zijn voor hun aanvraag. Om alles in goede banen te leiden waren er tolken aanwezig, maar ook een huisarts dankzij de huisartsenkring. Je weet nooit of die mensen trauma’s hebben of nood hebben aan specifieke medicatie. Of misschien hebben ze gewoon medisch gerelateerde vragen. Het was dus fijn om een huisarts aanwezig te hebben.”