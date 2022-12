Treinverkeer tijd lang onderbroken tussen Jette en Opwijk

Asse AN­PR-camera’s worden niet meer ingezet bestem­mings­ver­keer af te dwingen

Gedaan met GAS-boetes voor het negeren van het ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’ dat automatisch vastgesteld werd via de verschillende ANPR-camera’s. Daar kwam veel protest tegen omdat tal van inwoners en zelfstandigen een boete in de bus kregen. Daarnaast was het voor velen een huzarenwerkje om een route uit te stippelen die je geen boete opleverde. Oppositiepartij ZellikRelegem-Volk is tevreden: “De collateral damage was te groot”, zegt fractieleider Erik Beunckens.

