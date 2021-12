Trein grijpt bestelwagen in Opwijk: minstens twee gewonden

Het ongeval deed zich dinsdagavond rond 21 uur voor op de overweg in de Fabriekstraat, vlakbij het station van Opwijk. De omstandigheden zijn voorlopig nog onduidelijk. Wel is zeker dat de treinbestuurder lichtgewond raakte bij het ongeval. Over de inzittenden van de bestelwagen lopen de versies uit elkaar. Eén persoon zou zwaargewond geraakt zijn terwijl twee anderen ongedeerd bleven. Volgens de eerste informatie zou de bestelwagen in panne zijn gevallen op de overweg, maar ook daarover is er nog geen zekerheid. Aan boord van de trein, die van Kortrijk naar Sint-Niklaas onderweg was, zaten een negentigtal reizigers. Zij bleven gelukkig ongedeerd.

Als gevolg van het ongeval is de Fabriekstraat momenteel in beide richtingen afgesloten. Ook het treinverkeer op de lijn Jette-Dendermonde ligt stil. De NMBS legt vervangbussen in. Treinen worden in de mate van het mogelijke omgeleid. Volgens de eerste berichten zal treinverkeer vanaf woensdagochtend wel opnieuw mogelijk zijn.

“Probeer auto niet zelf weg te duwen!”

Het is deze avond de tweede aanrijding op een overweg. In Ardooie kwam een vrouw rond 19.30 uur ook al vast te zitten op de sporen. Zij kon zich gelukkig tijdig uit de voeten maken. Spoorwegbeheerder Infrabel geeft naar aanleiding van de ongevallen nog enkele cruciale tips. “De belangrijkste regel bij zo’n ongeval is uiteraard jezelf in veiligheid brengen”, zegt Thomas Baeken, woordvoerder van spoorwegbeheerder Infrabel. “Het is een menselijke reflex om de auto toch nog weg proberen te krijgen. We begrijpen dat, ook dat mensen in paniek buurtbewoners of omstanders om hulp roepen. Maar op dat moment verlies je enorm veel cruciale tijd. Beter ga je op zoek naar de sticker die is aangebracht aan de overweg. Dit is een soort identiteitskaart met daarop de straat, de gemeente, het nummer van de overweg en het lijnnummer. Die informatie geef je best zo snel mogelijk door aan de hulpdiensten zodat zij ons kunnen verwittigen. Als dat allemaal snel kan gebeuren kunnen wij het treinverkeer in de nabije omgeving laten stilleggen en zo misschien een ongeval vermijden.”