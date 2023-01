Tom Bosman vervangt Luc De Ridder voor INZET in Opwijkse gemeenteraad

INZET trok in 2018 niet meer in kartel naar de stembusgang en behaalde twee zetels in de Opwijkse gemeenteraad. Voormalig schepen Marijke De Vis raakte verkozen, net als Luc De Ridder die 332 stemmen haalde. De Ridder draaide bij de verkiezingen in 2018 al twaalf jaar mee in de partij en was ook geruime tijd voorzitter van de milieuraad. Maar na de verkiezingen werd afgesproken dat De Ridder vanaf 2023 vervangen zal worden door Tom Bosman, die 350 stemmen haalde. “Tom Bosman startte in de voorbije jaren verschillende initiatieven op in de socioculturele en de sociale sector zoals Kunst In Lege Huizen, Dierenvoedselbank Opwijk, Opwijk 2040, De Werkbank Opwijk en Repair Café Opwijk”, klinkt het. “Verder was hij al actief als lid van de Welzijnsraad in de vorige legislatuur en lid van de adviesraad Cultuur/Toerisme en voorzitter van de adviescommissie Derdewereldhuis in de lopende legislatuur. In 2019 maakte hij deel uit van het Bijzonder Comité voor Sociale Zaken van het OCMW. Hij is sinds 2012 actief bij INZET. Bosman wil zich nu vooral toeleggen op de thema’s sociaal beleid, gezondheid en welzijn, cultuur en duurzaamheid in de brede zin. Met Tom komt er na bijna 50 jaar opnieuw een Bosman in de gemeenteraad: van 1970 tot 1976 zetelde zijn grootvader, wijlen Jan Bosman, al voor de toenmalige BSP.”