Tom (46) doet gooi naar wereldrecordpoging kubben: “24 uur aan één stuk het verslavende spelletje spelen”

Tom, leerkracht in het dagelijks leven, maakt deel uit van het Pasar Actief Kubbteam uit Opwijk. Twee keer per maand verzamelen de vrienden aan de atletiekpiste om spelletjes kubb te spelen. “En dat doen we al zo’n elf jaar”, getuigt hij. “In 2011 hebben we voor het eerst deelgenomen aan het Belgisch kampioenschap en we organiseren ook al zo’n tien of elf jaar het Opwijks kampioenschap. Ons team werd al twee keer Belgisch vice-kampioen. Het leuke is dat iedereen mag deelnemen aan deze kampioenschappen. Ook beginners die geen deel uitmaken van een club. Zelf namen we ook al twee keer deel aan het wereldkampioenschap in Zweden, waar het spel ooit ontstaan zou zijn. Volgens de folklore waren het de vikings die er ooit mee begonnen zijn, al speelden zij het volgens de verhalen niet met houten blokken maar met de schedels van hun tegenstanders. Nu is het gewoon een ontzettend fijn spelletjes om onder vrienden te spelen tijdens een barbecue. Al is het aantal spelers de laatste jaren fel verminderd terwijl de overblijvers vaak van een hoog niveau zijn. Dat schrikt beginners soms misschien wel af.”