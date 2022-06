Tiental actievoerders verzamelt aan Russische supermarkt Mere in Opwijk

OpwijkEen tiental mensen heeft vrijdagavond actie gevoerd aan het filiaal van de Russische supermarkt Mere in Opwijk. Onder hen Belgen, maar ook Oekraïense vluchtelingen. De boodschap bij allen is dezelfde: hoe kan een winkel met Russische banden tijdens de huidige situatie een filiaal in ons land openen? Enkele Russen gooiden verwijten naar de actievoerders, maar tot incidenten kwam het niet. De politie hield ook een oogje in het zeil.

Het initiatief om te protesteren kwam donderdag van Ronny Cuyt uit Mol. “Het is belangrijk om onze stem hier te laten horen”, zegt hij. “Het is belangrijk dat iemand luidop zegt waarvoor hij staat in plaats van te roepen op sociale media. We willen de mensen die hier passeren ook duidelijk maken dat zo’n filiaal hier echt niet kan terwijl het moederland zo’n ellende aanricht in Oekraïne. Elke euro die naar de Russische overheid gaat is een euro te veel. Dat zo’n geldstroom vanuit België kan gecreëerd worden stoort mij enorm.” Eén van de Oekraïense vluchtelingen is de 32-jarige Kseniia Hlava. “Ik woon hier nu in België met mijn moeder, terwijl een deel van de familie nog in Kiev verblijft”, zegt ze. “We wachten op het einde van de oorlog om terug te kunnen keren. Maar dat zo’n Russische winkel hier nu een filiaal in België mag openen is zeer raar. En het is nog vreemder dat Belgen daar inkopen doen. Zij zouden net boos moeten zijn op Rusland omwille van de stijging van de prijzen van olie en voedsel.”

Financieren oorlog

Ook Alexander Thierens uit Merchtem zakte af naar de buurgemeente Opwijk. “Sinds de Russische invasie sta ik resoluut aan de kant van Oekraïne”, zegt hij. “Niet omdat ik anti-Russisch ben of tegen de Russen in het algemeen. Maar wat Poetin aanricht tart alle verbeelding. Hij overtreedt oorlogswetten terwijl onschuldige mensen worden vermoord. Dat hier nu zo’n supermarkt kan openen is een heel slecht signaal. Mensen moeten weten dat elke euro die je rechtstreeks of onrechtstreeks investeert in de Russische economie vroeg of laat zal dienen om de oorlog te financieren. En dat willen wij niet. Wij willen dat de oorlog stopt en dat Poetin met zijn poten van Oekraïne blijft. Daarom ben ik ook al twee keer gaan betogen in Brussel. Het gaat misschien allemaal niet veel veranderen, maar blijven zitten in je luie zetel evenmin. Mijn aanwezigheid kan dan maar een steun zijn voor het Oekraïense volk en de vluchtelingen die het allemaal zwaar te verduren krijgen.”

Goedkoper

Peter uit Antwerpen kan enigszins begrip opbrengen voor mensen die hier komen winkelen. “Ik begrijp dat mensen met de huidige economische omstandigheden goedkopere producten zoeken”, zegt hij. “Maar dan nog zijn er zaken die aanvaardbaar zijn en of net niet. Het toelaten om hier een Mere te laten openen is een compleet verkeerd signaal dat onze regering aan de bevolking geeft. Er zijn grenzen.” Frans Adams uit Vlezenbeek heeft zijn twijfels over de goedkopere producten. “Ze claimen hier twintig procent goedkoper te zijn”, zegt hij. “Klopt misschien wel, maar het intussen bewezen dat bijvoorbeeld wasproducten sterk verdund zijn. Mere kan dus even goed liegen als hun president. Zelf vang ik ook twee Oekraïense gezinnen op en zij schrokken enorm toen ze hoorden dat er hier in België een Russische winkel de deuren ging openen.”

