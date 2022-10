“Taalregisters faciliteitengemeenten zijn onwettig”: Inez De Coninck vraagt nieuw juridisch advies op bij minister Weyts

De vraag van De Coninck, zelf burgemeester van Opwijk, gaat over de toepassing van de taalregels tussen de Vlaamse overheid en de burgemeesters van een aantal faciliteitengemeenten rond Brussel. Die gemeenten houden in een taalregister de taalkeuze van hun inwoners bij. De Vlaamse regering en de faciliteitengemeenten liggen daar al langer over met elkaar in de clinch, maar in september 2021 bevestigde de Raad van State in een arrest dat de gemeenten de taalkeuze van de inwoners wel degelijk in zo’n taalregister mogen opnemen.

In strijd met de grondwet

Uit een advies dat de Vlaamse regering na dat arrest vroeg, blijkt nu dat de taalregisters mogelijk onwettelijk zijn, zegt De Coninck in haar functie als parlementslid. Zij vroeg het advies op bij minister Weyts. “Volgens het nieuwe advies van advocatenkantoor Eubelius is het bijhouden van een taalregister een inmenging met het privéleven en dus mogelijk ook onwettig”, zegt De Coninck. “De grondwet stelt dat voor dergelijke inmenging een wettelijke of decretale grondslag nodig is. Dat is in deze niet het geval en bijgevolg zijn de bestaande taalregisters onwettig volgens het advocatenkantoor.”

Gemeentebesturen op de hoogte

Volgens minister Weyts stelt deze nieuwe vaststelling de Vlaamse overheid in staat om bijkomende maatregelen te nemen tegen de taalregisters. “Eventuele nieuwe taalregisters dienen zo in het kader van het klachtentoezicht vernietigd te worden. Reeds bestaande taalregisters vallen niet meer onder het klachtentoezicht aangezien de voorziene termijn om klacht in te dienen verstreken is”, zegt de minister in zijn antwoord. Weyts heeft intussen de gemeentebesturen van de Vlaamse Rand wel aangeschreven om hen erop te wijzen dat de taalregisters onwettig zijn.

